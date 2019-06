PSG : Neymar doit reconnaître son échec et rentrer à la maison

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Chipé au FC Barcelone à l’été 2017, Neymar était arrivé au Paris Saint-Germain avec de grandes ambitions personnelles et collectives.

Le milieu offensif souhaitait sortir de l’ombre de Lionel Messi et mener le projet parisien. Ligue des Champions, Ballon d’Or… Le Brésilien avait sûrement des rêves plein la tête en posant ses valises dans la capitale française. Mais deux saisons plus tard, force est de constater que son défi est pour le moment un échec. En Catalogne, l’ancien président du Barça Joan Laporte tire la même conclusion et conseille à Neymar de revenir. Du moins lorsque les Blaugrana auront récupéré leur ADN.

« Neymar est un grand joueur, mais cela n'a pas fonctionné au PSG, a commenté Laporta, cité par Sport. C'est un joueur beaucoup plus efficace à côté de Messi, comme tout le monde, mais cela vaut encore plus pour les grands joueurs comme Neymar. Il a eu l'humilité d'admettre qui était le patron au Barça. Tous les joueurs acceptés par Messi s'améliorent. Neymar est parti pour devenir le leader du PSG mais cela n'a pas fonctionné. Avant de le racheter, je me concentrerais sur le retour du style de jeu de Johan Cruyff. » Un tacle à peine dissimulé vers l’entraîneur Ernesto Valverde, toujours soutenu par ses supérieurs.