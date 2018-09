PSG : Neymar dit cash ce qu'il pense de la tactique de Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent repositionné dans l'entrejeu par Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain cette saison, Neymar est ouvert à l'idée de rester à ce poste, même s'il a toujours évolué sur un côté.

Depuis son arrivée estivale au sein du club de la capitale, Thomas Tuchel tâtonne. Malgré de bons résultats en Ligue 1, avec six victoires en six journées, l'entraîneur continue de chercher la bonne formule, surtout que la défaite à Liverpool en Ligue des Champions est venue contrecarrer certains plans... 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, l'ancien coach de Dortmund veut trouver le meilleur système de jeu pour son équipe. Mais une constante revient ces dernières semaines : Tuchel veut bel et bien installer Neymar dans le cœur du jeu derrière Cavani et à côté de Mbappé, ce qui libère par conséquent une place à gauche pour un joueur comme Di Maria. Un choix tactique que la star brésilienne valide.

« Je suis ici pour aider. Je peux jouer aux deux postes. Moi ce que j’aime, c’est être sur le terrain. Donc peu importe ma position, j’aime être à côté de mes coéquipiers. C’est une stratégie que l’entraîneur m’a donnée. Je pense avoir les qualités pour jouer au milieu. Il m’a mis là en deuxième période, et on a gagné le match. Il y a de grands joueurs dans l’équipe : Di Maria, Kylian Mbappé, d’autres joueurs aussi qui sont ailiers. J’ai les qualités pour jouer au milieu. J’ai déjà joué comme ça à Santos, au Barça. Donc je n’ai aucun problème avec ça », a avoué, en zone mixte, Neymar, qui se pliera donc aux demandes de Tuchel s'il estime que son PSG est meilleur avec lui dans l'axe, et ce malgré le désir brésilien de Tite, réclamant un retour de Neymar sur un côté.