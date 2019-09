PSG : Neymar dieu de Paris, ça le rend dingue !

Dans : PSG, Ligue 1.

Couvert de louanges après son but libérateur pour le PSG le week-end dernier contre Strasbourg, Neymar a encore une fois été salué très chaleureusement par Thomas Tuchel et ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, suite au succès arraché dimanche soir à Lyon grâce à un but de la star brésilienne. Mais trop c'est trop et Vincent Moscato estime qu'en faire des tonnes avec Neymar est clairement excessif à cet instant de la saison. Pour l'animateur de RMC, et ancien international de rugby, cette Neymar-mania est totalement exagérée.

« C’est récurrent tout cela, l’entraîneur parle de Neymar, tout le monde parle de Neymar, par rapport aux autres joueurs c’est très difficile. Tuchel devrait dire : « Oui Neymar a fait un bon match, mais on l’a pas pris pour une pipe, il a fait le boulot » et c’est tout. Il ne faut pas commencer à dire que c’est un génie parce qu’il a marqué un but. Contre Lyon, il évite un mec, tir croisé et il marque un but. OK, mais des buts comme cela on en voit tous les jours. Et là comme c’est Neymar c’est le plus grand but du monde (...) Neymar, c’est une souffrance pour moi et pour les autres joueurs, et c’est pour cela qu’on arrivera à que dalle dans ce club. Qu’il joue et qu’il marque c’est normal, il n’a pas été embauché à Paris par la RATP pour conduire le métro. Ce but, c’est son métier, bravo Neymar, mais c’est tout », a lancé un Vincent Moscato déchaîné.