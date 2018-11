PSG : Neymar déteint sur Mbappé, un arbitre s'en plaint

Dans : PSG, Ligue 1.

Arbitre retraité depuis peu et son fameux coup de sang face à Nantes, Tony Chapron a rapidement franchi le cap en passant de l’autre côté de la barrière. Devenu consultant sur Canal+, tout en ayant écrit un livre, l’ancien sifflet n’apporte pas vraiment ses opinions d’arbitre à la chaine cryptée, mais en profite pour casser du sucre sur un peu tout le monde. Dernière victime en date, Kylian Mbappé. Même s’il n’a pas croisé longtemps l’international français sur les terrains, Tony Chapron estime que ce dernier a beaucoup changé depuis ses débuts à Monaco, et qu’il commence à régulièrement se plaindre de l’arbitrage quand il estime être victime d’une faute.

« Il a commencé à le faire, il commence à basculer un petit peu. Peut-être parce qu’il prend plus de coups, peut-être que ça l’irrite. Ça peut être ça. C’est un garçon intelligent », a livré l’ancien directeur de jeu, persuadé que Mbappé profite de son statut de star internationale pour réclamer quelques coup de sifflet quand il en a besoin. Une attitude à la Neymar, capable lui aussi de s’arrêter et de pousser un coup de gueule contre l’arbitre en plein match, qui pourrait rendre le Paris Saint-Germain encore un peu plus difficile à arbitrer…