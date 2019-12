PSG : Neymar, Dembélé, Cristiano Ronaldo… Le mercato les rend fous !

Dans : PSG.

Comme souvent ces dernières années, le Paris Saint-Germain fait l’objet de folles rumeurs sur le marché des transferts. Cette fois, l’une d’entre elles implique plusieurs stars.

Le mercato hivernal approche mais en Espagne, c’est la période estivale qui fait parler. Chez nos confrères d’El Desmarque par exemple, on s’attarde notamment sur l’avenir d’Ousmane Dembélé. Apparemment, le FC Barcelone aurait définitivement perdu patience avec l’ailier français, critiqué pour son comportement, son manque de professionnalisme et ses performances décevantes. C’est pourquoi les Blaugrana voudraient s’en débarrasser, quitte à perdre de l’argent en route. Reste à savoir quelle serait sa destination suivante. Malgré l’intérêt de Manchester United et de Liverpool en Premier League, le média espagnol croit savoir que le Paris Saint-Germain serait le principal prétendant de Dembélé.

Ainsi, le Barça envisagerait toujours d’effectuer un échange afin de récupérer Neymar l’été prochain. De son côté, l’attaquant brésilien, déjà déterminé à partir l’été dernier, serait évidemment favorable à cette opération. Mais ce n’est pas tout. Toujours selon la même source, le Paris Saint-Germain préparerait aussi un éventuel départ de Kylian Mbappé. Et le nom de son successeur risque de surprendre puisqu’il s’agirait d’un certain Cristiano Ronaldo ! Il est vrai que le nom du Portugais a longtemps été cité dans la capitale française. Mais on voit mal pourquoi le club francilien remplacerait un talent de 21 ans par un joueur qui fêtera ses 35 ans en février…