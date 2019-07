PSG : Neymar déjà oublié, Paris piste son successeur chez Guardiola

Dans : PSG, Mercato.

Compte tenu des contacts « superficiels » décrits par Leonardo, Neymar semble encore loin du FC Barcelone.

Mais à en croire la presse catalane, le Paris Saint-Germain considère que le meneur de jeu ne fera plus partie de son effectif la saison prochaine. En effet, le champion de France préparerait déjà sa succession. Qui pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Angel Di Maria ? En fonction de la suite des négociations avec le Barça, les Blaugrana Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé représentent des pistes crédibles.

Et au rayon des alternatives, Sport croit savoir que le PSG s’intéresse à l’Allemand Leroy Sané. Sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2021, l’ailier de 23 ans a bloqué sa prolongation en fin de saison dernière. De quoi laisser la porte ouverte à ses prétendants, à commencer par le Bayern Munich qui attend sa réponse. Le PSG, qui convoitait l’ancien joueur de Schalke 04 en même temps que Pep Guardiola en 2016, a donc une longueur de retard sur ce dossier. A supposer que les Parisiens soient réellement sur le coup…