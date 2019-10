PSG : Neymar avec Cristiano Ronaldo et Messi, c’est pour bientôt

Dans : PSG, Foot Mondial.

Le feuilleton du mercato oublié, Neymar est de nouveau pleinement impliqué avec le Paris Saint-Germain.

Ces dernières semaines, l’attaquant brésilien a permis au club francilien d’arracher de précieux succès. Le PSG n’a pas encore récupéré le grand Neymar capable de survoler chaque rencontre de Ligue 1. Mais ses performances font déjà le bonheur de ses entraîneurs. Car outre Thomas Tuchel à Paris, Tite se réjouit également de la montée en puissance de son joueur. Le sélectionneur auriverde n’a aucun doute sur le niveau du Parisien qu’il imagine bientôt de retour à la table des meilleurs.

« Neymar est dans le top 3 dans des conditions normales, a confié le coach de la Seleção. Sans blessure, en enchaînant les entraînements, avec de la régularité sur le terrain et une participation normale. Avec la maturité, la fin des blessures et son retour au meilleur niveau, il sera de nouveau parmi les meilleurs. » Afin de rejoindre la bande à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, deux membres du top 3 de la FIFA en 2019, Neymar devra retrouver toutes ses sensations et porter le PSG en Ligue des Champions.