PSG : Neymar craque et supplie le Barça de faire une offre

Les semaines passent et rien ne bouge dans le feuilleton Neymar, toujours bloqué au Paris Saint-Germain.

Bien que déterminé à retrouver le FC Barcelone, le Brésilien a repris l’entraînement individuel avec le club francilien, dont la saison débute officiellement samedi avec le Trophée des Champions. Et c’est justement ce qui inquiète le meneur de jeu. On se doute que Neymar n’a aucune envie de rejouer pour le PSG, ni de remettre les pieds au Parc des Princes. Le problème, c’est que Paris et le Barça continuent leur partie de poker, ou leur « jeu d’échecs » selon l’expression de Marca, qui croit savoir que l’ancien Blaugrana commence sérieusement à s’agacer.

En effet, Neymar aimerait que Barcelone transmette enfin une proposition concrète afin de mettre la pression sur le PSG. De son côté, Paris considère que le temps joue en sa faveur, estimant que sa star finira par se montrer professionnelle en cas de nouvelle saison dans la capitale. Ce statu quo fait effectivement les affaires du directeur sportif Leonardo, lequel essaie de convaincre son compatriote de rester une année supplémentaire. Mais pour le moment, le clan Neymar, lui aussi, campe sur ses positions...