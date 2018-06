PSG : Neymar convoqué par les Ultras pour « crever l’abcès »

Dans : PSG, Ligue 1.

Critiqué par une partie des supporters du Paris Saint-Germain après sa première saison en France, Neymar a reçu une invitation de la part du Collectif Ultras Paris.

Attendu comme le Messie depuis son transfert historique de 222 ME en provenance du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Neymar a répondu aux attentes placées en lui sur le terrain. Auteur de 19 buts et de 13 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1, l'attaquant de 26 ans a même été élu meilleur joueur de la saison en France. Une marque de reconnaissance pour l'international brésilien qu'il n'a pas forcément ressentie au sein du Parc des Princes. En janvier dernier, alors que Cavani pouvait devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en marquant un penalty face à Dijon, le Ney s'est fait siffler par une partie du public francilien pour avoir privé l'Uruguayen de ce privilège, quelques mois après l'affaire du penaltygate. Une incompréhension entre le joueur et les supporters que Romain Mabille a encore du mal à comprendre...

« Avant toute chose, il faut comprendre que Neymar est tout de même un joueur à part dans l’effectif. Il a du monde pour gérer sa communication, il a son propre service de sécurité qu’il ne gère pas et avec ses différents contrats publicitaires, il ne peut pas faire ce qu’il veut non plus. Même au niveau du club, il y a un manque de communication le concernant. Le penaltygate ? Si le club avait tranché aussitôt, il n’y aurait pas eu cette situation de flottement où tout le monde s’est fait un avis et au final cela a plus créé de la confusion qu’autre chose. Neymar est ce qu’il est, mais il ne faut pas non plus qu’il manque de respect au public. J’ai le sentiment qu’en ce moment, tout le monde l’a pris en grippe pour pas grand-chose au final. Il y a bien eu cette histoire du poker, mais qu’il joue aux cartes ou fasse autre chose durant le match qu’est-ce que cela peut bien changer ? Personnellement, cela ne m’a pas choqué. D’après ce que je sais, Neymar se sent bien à Paris et veut rester, même s’il a le sentiment que le public ne l’aime pas. Il y a une véritable incompréhension au final. J’ai proposé à lui et à ses proches de le rencontrer pour mettre les choses à plat, car si on ne crève pas l’abcès, les choses ne pourront pas évoluer », a avoué, sur le site LaSueur, le président du Collectif Ultras Paris, qui souhaite donc rencontrer la star du PSG pour remettre les choses à plat avant de repartir sur de bonnes bases pour une nouvelle saison sous les ordres de Thomas Tuchel.