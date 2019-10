PSG : Neymar contre l'OM, les rumeurs démenties

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Le dimanche 27 octobre prochain, le Paris Saint-Germain recevra l'Olympique de Marseille. Et pour ce choc entre les deux meilleurs ennemis du football français, le PSG pourra compter sur Neymar, dont certains ont annoncé à tort qu’il serait suspendu pour ce PSG-OM après son avertissement pris samedi lors la victoire parisienne face à Angers. Car depuis l’incident intervenu avec un supporter rennais après la finale de la Coupe de France, Neymar Jr est sous la menace d’une aggravation de la sanction prononcée par la Fédération Française de Football. La star brésilienne avait été en effet suspendu trois matchs, sanction qu’il a purgée, mais il avait également deux matchs avec sursis.

De quoi laisser craindre que ce sursis saute et que Neymar soit donc privé du déplacement à Nice le 18 octobre et de la réception de l’Olympique de Marseille le 27 octobre. Mais Le Parisien a consulté les textes de la Fédération Française de Football, et ce carton jaune pris pour contestation ne débouchera pas sur une sanction immédiate. « L'organe disciplinaire peut décider de prononcer la révocation de tout ou partie d'un sursis dès lors que les faits constituant une nouvelle infraction ont été commis avant l'expiration du délai de prescription, que leur nature se rapproche de celle ayant justifié le prononcé de la sanction initiale et que cette dernière est définitive », précise la FFF. Les faits reprochés samedi à Neymar n'ayant rien à voir avec ceux de la finale de la Coupe de France, Paris pourra compter sur lui, sauf expulsion contre l'OGC Nice.