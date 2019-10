PSG : Neymar contre Griezmann, ça ne suffit pas au Qatar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La semaine dernière, une rumeur avait circulé concernant un possible échange entre Neymar Jr et Antoine Griezmann lors du prochain mercato estival. L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain souhaitant repartir au FC Barcelone tandis que le Champion du monde français ayant, lui, du mal à s'intégrer, la machine à rumeurs s'était remise en route un mois seulement après la fin du mercato estival. Mais ce lundi, Don Balon affirme que si une telle opération impliquant Neymar et Griezmann est envisageable, jamais le PSG ne se contentera du seul joueur français pour céder la star brésilienne.

Autrement dit, du côté de Doha, les choses sont très claires, aucun joueur au monde ne vaut Neymar et donc il faudra impérativement ajouter du cash à une transaction même avec un joueur tel qu'Antone Griezmann dans la balance. Et comme cet été le FC Barcelone n'a pas été en mesure de payer la somme demandée par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, on voit mal comment cela pourrait être le cas au mercato 2020 constate le média espagnol. Surtout que d'ici cette date, énormément de choses peuvent se passer, et notamment une prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain, d'autres rumeurs allant dans ce sens.