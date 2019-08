PSG : Neymar contre Dybala, la Juventus a branché son téléphone

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Ce lundi, des rumeurs circulaient sur une possible offre de la Juventus pour obtenir le transfert de Neymar, alors que le mercato italien fermera à la même date qu'en France contrairement à ce que certains fake news colportent. Mais à priori, cette proposition, à savoir Paulo Dybala plus 100ME contre Neymar, n'existe pas. Et pire encore, le club turinois n'aurait eu aucun signe de la part du PSG concernant un éventuel intérêt pour l'attaquant argentin, remplaçant samedi contre Parme. Si ce mutisme du Paris SG est réel, alors il semble désormais bien compliqué pour Leonardo de ficeler le dossier en une semaine.

TMW affirme en effet ce lundi que si la Juventus sent que le Paris SG peut bouger concernant Paulo Dybala, tout cela reste pour l'instant totalement abstrait. Le PSG n'a envoyé ni offre, ni signal aux dirigeants de la Juventus. Et en l'absence d'une offre parisienne pour Dybala, le club turinois pourrait désormais se tourner vers l'Inter afin de parler de ce deal qui fait saliver toute l'Italie, à savoir un échange entre Joya et Mauro Icardi. Même si l'épouse et représentante du joueur milanais a fermement démenti un intérêt quelconque de ce dernier pour la Juventus, tout le monde est d'accord pour dire que cette opération est désormais la seule possible pour les deux joueurs.