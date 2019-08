PSG : Neymar contre Coutinho, Rakitic et Umtiti, Doha dit non !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Real Madrid semble ce dimanche avoir pris l'avantage sur le FC Barcelone dans la course au recrutement de Neymar et du côté du Barça cela commence à sérieusement agacer les dirigeants catalans. Car en plus il se chuchote que le Paris Saint-Germain est disposé à accepter un prêt avec option d'achat obligatoire de la part des Merengue pour Neymar, ce que le PSG a refusé la semaine passée pour le Barça. A Barcelone, Josep Maria Bartomeu veut toujours privilégier l'échange de joueurs contre la star brésilienne de Paris, le président barcelonais n'ayant pas des moyens financiers colossaux après l'achat d'Antoine Griezmann dans les conditions que l'on sait.

Une proposition incluant Philippe Coutinho, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti a récemment été transmise à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo affirme le média barcelonais, mais elle aurait été balayée d'un revers de la main par Doha, qui veut bien des joueurs, mais avec beaucoup de cash plus, l'Emir du Qatar ayant fait du transfert de Neymar une affaire de principe. Pour l'instant, et malgré la pression de Neymar, qui s'entretient quotidiennement avec des joueurs du Barça, les choses n'évoluent pas et le Real Madrid se frotte les mains de savoir que son rival historique est de plus en plus furieux. Paris compte sur cela pour faire grimper les enchères.