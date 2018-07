PSG : Neymar clashé de partout, Daniel Alves en a sa claque

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent un temps en Russie pour soutenir ses compatriotes, Daniel Alves n’a pas porté chance au Brésil. Le latéral blessé depuis le printemps dernier et qui ne reprendra la compétition qu’en fin d’année civile, a vu la Seleçao perdre pied face à la Belgique en quarts de finale. Leader de cette équipe, Neymar a cristallisé les critiques, plus par son comportement que son rendement sportif. C’en est trop pour celui qui est son coéquipier à Paris, et qui l’était déjà au FC Barcelone. Daniel Alves a profité d’un gala organisé par la fondation Neymar pour donner le fond de sa pensée.

« Les critiques envers Neymar ? Je pense que c’était trop. Tout ce que Neymar fait se transforme en débat. S’il devient émotif, ils critiquent. S’il colore ses cheveux, ils critiquent. Je veux voir ces gens à la place de Neymar. Nous devons nous concentrer sur les choses qui nous font mûrir et qui nous aident à devenir un vrai homme, le reste n’est que des bêtises. J’aimerais que tous ceux qui ont parlé de Neymar fassent des choses comme il le fait ici. Critiquer est l’arme des faibles, je crois que nous, joueurs de football, nous efforçons toujours de faire de notre mieux pour le groupe et pour nos coéquipiers », a prévenu l’arrière droit, peiné de voir que celui qu’il surnomme « son petit frère » était raillé chez les supporters de football, et surtout très peu soutenu au Brésil, où on estime que Neymar ne se concentre pas assez sur son football, et plus sur l’extra-sportif.