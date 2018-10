PSG : Neymar cartonne, c’est grâce à la L1 explique Nedjari

Dans : PSG, Ligue 1.

Très critiqué pour son comportement cet été, Neymar s’est remis en question après la Coupe du monde en Russie.

Résultat, l’attaquant du Paris Saint-Germain réalise un excellent début de saison. Notamment grâce à son nouveau poste de numéro 10 qui lui permet de diriger le jeu des Parisiens. Avec sept buts et trois passes décisives cette saison, on peut dire que le Brésilien survole déjà la Ligue 1. Mais pour Karim Nedjari, cette réussite n’a rien à voir avec le choix de l’entraîneur Thomas Tuchel. Notre confrère a en effet pointé du doigt le championnat français, jugé trop faible pour Neymar.

« Il est sur la même lancée que lorsqu'il était arrivé en France, il va marquer 40 buts cette saison. Il joue dans un championnat d'une faiblesse indigne depuis le début de la saison, a lâché le journaliste sur le plateau de L’Equipe. C'est un des trois meilleurs joueurs du monde, c'est normal qu'il se balade totalement en championnat et en Ligue des Champions contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Après, Tuchel a été malin de le replacer, on peut parler de son jeu tactiquement. En plus, Mbappé, qui est juste à côté, le soulage de plein de choses. Il est épanoui mais ce n'est pas Tuchel ou Nasser Al-Khelaïfi... » Après la trêve, la double confrontation contre Naples en C1 confirmera (ou pas) cette théorie.