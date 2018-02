PSG : Neymar capitaine ? Quand une erreur de la LFP sème une énorme confusion

Dans : PSG, Ligue 1.

Une erreur de la Ligue de Football Professionnel a provoqué un gros buzz à moins d'une heure du match entre le Paris Saint- Germain et Strasbourg. En effet, la LFP a annoncé que Neymar était le capitaine du PSG pour cette rencontre, alors que Thiago Silva est lui aussi titulaire. Immédiatement, ce qui semblait être une décision forte et radicale d'Unai Emery, à savoir changer de capitaine, commençait à susciter de très nombreux commentaires, et des conclusions...hâtives. Car dix minutes plus tard, la Ligue de Football Professionnel a rectifié le tir et annoncé que c'est bel et bien Thiago Silva le capitaine du Paris Saint-Germain contre Strasbourg et pas du tout Neymar. L'affaire a donc fait pshiiit...