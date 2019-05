PSG : Neymar capitaine de Paris, une erreur XXL évitée

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis quelques semaines, Neymar se voit déjà comme le futur capitaine du Paris Saint-Germain.

Il faut dire que depuis son retour de blessure, contre Monaco lors du match du titre à la fin du mois d’avril, l’attaquant brésilien se comporte comme tel. Après la finale perdue en Coupe de France face à Rennes, il a d’abord fustigé certains de ses coéquipiers, coupables d’un relâchement. Puis samedi à Angers (2-1), le joueur de 27 ans a transformé ses paroles en actes, vu qu’il a porté son équipe vers la victoire en marquant un but et en délivrant une passe décisive pour son dernier match de la saison. Malgré tous ces bons points, l’ancien du Barça ne doit pas porter le brassard du PSG pour autant, selon Alain Roche.

« Neymar, il a déjà beaucoup de place dans le vestiaire du PSG. Il ne faut pas oublier qu’il est le capitaine du Brésil, mais c’est dix rassemblements dans l’année. Là, je ne le vois pas tous les jours dans sa préparation, dans la récupération, avoir le discours fédérateur, venir parler avec ses coéquipiers qui jouent, ou qui ne jouent pas. Et après, l’air de rien, il a un côté individualiste, qui est exceptionnel. J’ai peur que le naturel revienne au galop et qu’un moment, il s’égare et qu’il ne montre plus l’exemple », a lancé, sur Canal+, le consultant, qui estime donc que Tuchel fait le bon choix en gardant sa confiance envers Thiago Silva ou Marquinhos.