PSG : Neymar c'est pas Satan, il s'agace

Les propos d'Andy Delort sur Neymar et son manque de respect ont fait du bruit. Mais pour Didier Roustan il ne faut tout de même faire de la star brésilienne du PSG le grand Satan du football.

Tout ce qui concerne Neymar prend une importance démesurée, le joueur brésilien du Paris Saint-Germain ne laissant personne indifférent. Alors, quand dans la foulée du match Montpellier-PSG Andy Delort s’est d’abord chamaillé verbalement avec Neymar dans les couloirs de la Mosson avant de venir dire à la presse qu’il reprochait au joueur parisien de « manquer de respect », le débat est reparti. Mais même si l’ancien caennais a critiqué Neymar, avant d’être imité par Michel Der Zakarian, Didier Roustan estime qu’il ne faut tout de même pas tomber dans le pathétique.

Car pour le journaliste qui en a tant vu dans sa carrière, il ne faut tout de même pas tout reprocher à Neymar. « Delort est frustré car à un moment Montpellier tenait le match et Neymar te fait tout basculer avec un petit pont, une accélération et boum-boum. Déjà tu as les boules contre lui. Neymar, comme Waddle, comme Ronaldinho, ils ont ça en eux. Ils sont joueurs et ils chambrent. Waddle il avait son côté sympa, Ronaldinho il rigolait tout le temps, Neymar lui dégage de l’arrogance. Mais je ne vois pas ce que le respect vient faire là-dedans (…) Il a pris quelques pains quand même à Montpellier, c’est malheureux qu’il retombe dans ses petits travers, mais bon Der Zakarian parle de ses dribbles, il n’a plus le droit de dribbler ou quoi ? (…) Lui faire un procès après ce match, c’est n’importe quoi. Le moindre truc qu’il fait, c’est une affaire d’état », a fait remarquer Didier Roustan, qui souhaite que Neymar soit jugé par son football et pas uniquement par ses habitudes.