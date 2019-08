PSG : Neymar, c'est Messi et Cristiano Ronaldo à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent ce samedi en conférence de presse, à la veille de PSG-TFC, Marco Verratti n'a évidemment pas réussi à échapper à une question sur la situation de Neymar à dix jours de la fin du mercato. Pour le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain, il est évident qu'il y a un PSG avec et un PSG sans Neymar, car pour lui le joueur brésilien est de la trempe d'un Lionel Messi et d'un Cristiano Ronaldo. Et forcément, le Paris SG ne peut pas se passer d'un tel footballeur sans que cela ne pèse sur la force de son équipe.

Pour Marco Verratti, l'espoir est grand de voir Neymar continuer au PSG, même si les cartes sont dans les mains de la star brésilienne, mais aussi des dirigeants parisiens. « Je suis très proche de Ney, mais ce sont des choses particulières. Je n'aime pas parler seulement de ça. (...) Comme je le dis toujours, j'espère qu'il va rester ici. Il nous a manqué beaucoup dans les moments difficiles de la saison. Comme Messi et Ronaldo, dans les matches importants de Champions League, ce sont des joueurs qui font la différence. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme Neymar à Paris et même dans le monde. Dans dix jours, on va savoir s'il reste à Paris. J'espère qu'il va rester, mais je suis comme vous aujourd'hui », a confié l'international italien du Paris Saint-Germain.