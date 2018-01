PSG : Neymar, c'est comme pour Messi et Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Liga.

Questionné sur l'apport de Neymar au sein du Paris Saint-Germain, Marquinhos s'est montré dithyrambique en le comparant à Messi et Cristiano Ronaldo.

Cela s'est confirmé dimanche soir lors de la défaite du club de la capitale à Lyon en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (1-2)... Mais oui, le PSG est bien moins fort sans Neymar. En même temps, difficile de se passer de sa nouvelle star, transférée l'été dernier en provenance de Barcelone pour 222 ME, et qui a déjà marqué 15 buts et délivré 11 passes décisives en championnat cette saison. Cette Neymar-dépendance, Marquinhos la valide, lui qui estime donc que le public du Parc des Princes s'est trompé en sifflant Neymar, mercredi dernier, lors de l'écrasante victoire contre Dijon (8-0), au cours de laquelle l'international auriverde n'a pas laissé un penalty à Cavani, qui aurait peut-être permis à l'Uruguayen de devenir le meilleur buteur de l'histoire francilienne...

« Sans Messi, Barcelone est moins bon. Le Real Madrid n'est pas la même équipe sans Cristiano Ronaldo. Le PSG sans Neymar ? Voilà, je vous donne la réponse... Les sifflets du Parc ? Les supporters sont ce qu'ils sont. Ils voulaient avoir le record pour Cavani. Mais quand tu siffles un joueur qui te mets quatre buts et deux passes décisives... C'est quelqu'un que je connais bien. Il a plus envie de faire briller ses coéquipiers que lui-même. C'est quelqu'un de très facile à gérer et à vivre. On a besoin de nos supporters, pour qu'ils fassent trembler le Parc pour nos adversaires. La rumeur du Real Madrid ? Le Real essaye de nous embêter. Mais ce n'est pas vrai qu'il va partir. Il vient d'arriver, il est bien et est content. Il a tout ce qu'il faut à Paris », a dévoilé, sur Canal+, le défenseur central du PSG, qui espère désormais que Neymar reviendra rapidement sur les terrains après sa blessure à la cuisse pour qu'il soit au top de sa forme contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.