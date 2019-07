PSG : Neymar, c'est 222 ME minimum au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Courtisé par le FC Barcelone au mercato, Neymar fait l’objet de négociations intenses entre le club catalan et le Paris Saint-Germain.

Pour l’heure, on est évidemment très loin d’un accord entre le champion d’Espagne et le champion de France en titre. Pour la simple et bonne raison que Nasser Al-Khelaïfi souhaite récupérer du cash dans l’opération, et non des joueurs barcelonais en échange. Pour l’agent de joueurs Bruno Satin, Paris souhaitera surtout rentrer dans ses frais afin de réaliser une plus-value avec Neymar. Ce qui signifie que le Brésilien ne sera pas vendu pour moins que 222 ME, son prix d’achat en juillet 2017…

« Paris a déjà annoncé qu’il ne le céderait pas à moins de 300M€. Même en admettant que ce soit un montant élevé, clairement ils ne le lâcheront pas sans réaliser une plus-value alors même qu’il a déjà fait deux ans de contrat. C’est vrai qu’à 27 ans, après plusieurs blessures et une actu extra-sportive très compliquée, sa valeur n’a pas connu de croissance comparable à celle de Mbappé. Mais il reste un joueur ultra-convoité car encore au-dessus de Mbappé, très spectaculaire et connu dans le monde entier » a confié l’agent dans les colonnes de France Football. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain trouvera un acheteur à un tel prix.