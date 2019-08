PSG : Neymar c'est 100ME cash, l'Emir du Qatar insiste !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Inclure Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Ousmane Dembélé ou même Samuel Umtiti dans un éventuel accord avec le Paris Saint-Germain pour faire revenir Neymar, le FC Barcelone ne dit pas fermement non. Mais cela ne suffit pas pour convaincre puisque du côté du Qatar l'Emir n'en démord pas, la star brésilienne ne partira qu'avec un gros chèque dans la balance. Ce jeudi, L'Equipe affirme que du côté de Doha on a fixé à 100ME la barre symbolique que le Barça doit franchir en cash pour espérer pouvoir faire signer Neymar. En dessous, le PSG ne veut pas discuter et l'a confirmé aux émissaires barcelonais venus mardi Paris.

Seul souci, mais de taille, le FC Barcelone est déjà au taquet financièrement, la presse espagnole ayant notamment fait savoir que le Barça avait eu recours à un prêt bancaire pour finaliser le transfert à 120ME d'Antoine Griezmann en provenance de l'Atlético Madrid. Autrement dit, les 100ME exigés par le Paris Saint-Germain semblent être totalement impossibles à payer du côté catalan. Et c'est pour cela qu'en ce 15 août, les négociations sont à l'arrêt entre le PSG et le FC Barcelone dans l'attente qu'un des deux clubs fasse éventuellement un geste pour débloquer la situation. Mais pour l'instant rien ne dit que Neymar sera transféré de manière imminente au Barça contrairement à ce que certains affirmaient ces derniers jours.