PSG : Neymar bugue à l'hôtel, Al-Khelaifi a tranché

Dans : PSG.

Remplaçant et entré en cours de match mardi soir contre le Real Madrid, Neymar sait désormais que l'époque des cadeaux du PSG est terminée. A priori, la star parisienne a encore tiré sur la corde, et cette fois du côté du Qatar on craque.

L’invraisemblable s’est donc produit en Ligue des champions puisque Thomas Tuchel a fait le choix forcément très fort de laisser sur la touche Neymar mardi soir à Santiago-Bernabeu, une décision qui n’est pas anodine. Car même si la semaine passée, l’attaquant brésilien du PSG avait indiqué qu’il se sentait parfaitement en forme pour jouer cette rencontre, visiblement l’entraîneur allemand du club de la capitale n’était pas du tout d’accord. Et du côté de Thomas Tuchel, on semble avoir franchi un cap dans la relation avec Neymar, car même si le coach du Paris Saint-Germain apprécie son joueur, il est désormais déterminé à remettre le joueur acheté 222ME au FC Barcelone en 2017 dans le droit chemin. Et selon Le Parisien, il y a encore du travail, car même à Madrid Neymar n’a pas eu une attitude exemplaire.

En effet, une semaine après un aller-retour à Madrid pour voir un match de la Coupe Davis, Neymar a tenu à inviter des proches à l’hôtel où séjournait le PSG à la veille du choc contre l’équipe de Zinedine Zidane. « Lundi, le passage tardif de quelques amis à l’hôtel du Paris Saint-Germain a également été remarqué par la délégation parisienne », explique le quotidien francilien, qui précise que du côté de la direction du club parisien on a décidé de laisser les mains totalement libres à Thomas Tuchel concernant le cas Neymar. Y compris en le mettant sur la touche lors de ce match contre le Real Madrid, ce que le technicien allemand a fait sans aucune hésitation. Reste à savoir si cela suffira à remettre dans le droit chemin un Neymar qui a bien du mal à se comporter en footballeur professionnel, et cela même si sa carrière commence à sérieusement prendre un mauvais chemin.