PSG : Neymar brise le silence et se pose en victime

Dans : PSG, Ligue 1.

Ménagé par le Paris Saint-Germain en ce début de saison, Neymar aurait certainement déjà repris la compétition s’il n’était pas annoncé en instance de départ, depuis que Leonardo a révélé que le Brésilien avait demandé à quitter le PSG.

Impossible donc de voir le numéro 10 parisien à l’œuvre tant que son avenir ne sera pas scellé. Et pour les fans du PSG, l’intention n’est clairement pas de retenir Neymar et de l’empêcher de partir, comme ils l’ont fait savoir à l’occasion du premier match de la saison au Parc des Princes, face à Nîmes. Des banderoles et des chants hostiles ont permis de comprendre que les Kops parisiens ne soutenaient plus du tout le Brésilien arrivé en 2017. Lâché par son propre club, Neymar a du mal à digérer. Pour son premier post avec un commentaire personnalisé sur sa situation depuis longtemps, l’ancien de Santos a repris une citation de Bob Marley, certes footballeur à ses heures perdues, pour faire comprendre qu’il n’appréciait pas d’être critiqué pour avoir émis le désir de quitter le PSG.

Neymar sur Instagram :



« Le problème est que les gens sont détestés quand ils sont honnêtes et aimés quand ils ne sont pas. -Bob Marley » pic.twitter.com/DHyz9IucdN — FR-Barça (@FRBarca__) 20 août 2019

« Le problème c'est que lorsque vous êtes vrai, on vous déteste et, lorsque vous êtes faux, on vous aime », a ainsi fait suivre le numéro 10 parisien, qui refuse de s’exprimer publiquement sur son désir, mais a déjà bien fait comprendre au PSG qu’il n’avait pas du tout l’intention de rester une saison de plus dans la capitale française. Après deux saisons ratées, c’est surtout pour cette volonté de partir à tout prix que Neymar a été lâché par ses propres supporters ces derniers jours.