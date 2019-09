PSG : Neymar brise le silence et répond aux supporters

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme annoncé, la rédemption de Neymar est passée uniquement par son talent. Ce qu'il fait de mieux.

Le Brésilien n’a pas parlé avant la rencontre pour essayer de se faire pardonner d’avoir tenté de quitter coûte que coûte le club de la capitale cet été, mais il a laissé ses pieds s’exprimer. Dans un match où il n’était clairement pas à 100 %, il a tout de même été l’un des rares à tenter de faire la différence. Et il a fini par être récompensé avec un incroyable but en retourné acrobatique du gauche pour offrir les trois points à son équipe dans un match complètement fermé. En zone mixte, le numéro 10 du PSG a pour la première fois depuis très longtemps parlé de sa situation, pour la résumer en quelques mots.

« Je comprends la colère des fans, s’ils veulent me huer, libre à eux. Je suis content de mon match, satisfait d’avoir retrouvé mes coéquipiers et le terrain. Mais je n’ai aucun message à faire passer, il ne faut pas se focaliser sur mon cas. On est une équipe », a livré Neymar, qui répond ainsi à tout ceux qui lui demandent de prendre la parole depuis des semaines.