PSG : Neymar bluffé par ce joueur qui pense comme Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans quelques heures, Neymar va mettre fin à une année 2018 qui aura tout de même été délicate pour lui.

Sa blessure au pied en février face à Marseille, sa fin de saison gâchée, et enfin sa Coupe du monde où il n’aura pas su porter le Brésil tout en essuyant les moqueries sur les réseaux sociaux ont marqué les esprits. Depuis, la star du Paris Saint-Germain semble avoir beaucoup muri, faisant évoluer son comportement vers plus de maturité, et un peu moins de provocation. Et c’est peut-être aussi pour aller dans ce sens que le PSG a recruté l’été dernier Gianluigi Buffon. Outre ses qualités de gardien de but, le portier quarantenaire possède un palmarès et une expérience sans commune mesure. Et pourtant, à l’image d’un Cristiano Ronaldo toujours à fond malgré le fait qu’il n’ait plus rien à prouver, l’Italien est un exemple pour tous, et bien évidemment pour Neymar.

« Gigi est un leader naturel. Il est très important, il apporte énormément par sa façon d’être au quotidien et sa façon de travailler pour être le meilleur possible. Il arrive toujours en premier à l’entraînement. C’est un grand Monsieur. Je suis content de l’avoir à nos côtés. C’est un privilège de pouvoir jouer avec lui aujourd’hui », a expliqué à Le Foot Paris le Brésilien, qui sait qu’il pourrait bien se faire sévèrement recadrer par « Gigi » si jamais il venait à prendre le mauvais chemin cette saison.