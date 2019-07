PSG : Neymar « bientôt » de retour à Paris, mais...

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce dimanche, Téléfoot indiquait que Neymar avait pris la décision de ne pas aller au clash avec le Paris Saint-Germain, en dépit de sa volonté de rejoindre le FC Barcelone au mercato. Une information à moitié confirmée par un membre proche de l’entourage du joueur au Parisien. Néanmoins, à la surprise générale, Neymar ne reprendra pas l’entraînement avec le groupe ce lundi. « Il ne sera pas là lundi mais bientôt » a simplement indiqué un proche de Neymar au quotidien francilien.

« Le Brésilien semble donc bénéficier d'un régime dérogatoire puisque la reprise de l'entraînement à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) est prévue ce lundi pour deux catégories de joueurs : ceux qui n'ont pas été mobilisés par les sélections nationales et ceux qui l'ont été, mais seulement jusqu'au 11 juin » explique Le Parisien, avant de poursuivre. « Lui et son entourage ont bien conscience que le projet de retour au FC Barcelone, sans être abandonné, ressemble aujourd'hui à un chemin escarpé, semé d'embûches et à l'issue incertaine. Dans ce contexte, inutile de partir en guerre avec le PSG en boycottant la reprise de l'entraînement ». Un premier passe-droit important pour Neymar, qui ne manquera pas de faire réagir.