PSG : Neymar avait six kilos de trop à la reprise !

Revenu au PSG cet été avec une semaine de retard, ce qui lui avait valu un bras de fer avec sa direction, Neymar n’a pas joué un seul match pendant le mois d’août.

Il faut dire que l’actualité de son transfert a pris les devants, au point que le PSG a préféré le mettre de côté. Dès le premier match de la saison, les dirigeants ont pu s’apercevoir que les supporters n’appréciaient pas du tout le comportement de leur numéro 10. Mais si Neymar n’a pas non plus pris part aux matchs de préparation, c’est aussi en raison d’un souci physique. En effet, blessé avant la Copa America, le Brésilien était totalement à court de forme, et ne s’était pas vraiment entretenu pendant l’été. Le Parisien révèle en effet que Neymar est arrivé en Chine avec au moins six kilos de trop sur la balance, ce qui n’est pas anodin pour un joueur misant beaucoup sur la vivacité et la vitesse afin d’être décisif.

Le climat tendu autour de son avenir ne l’a pas aidé à s’affûter, mais les kilos supplémentaires ont fini par être perdus avec sa reprise de la compétition. Il est désormais revenu à son poids de forme, et le quotidien francilien assure également qu’il a adopté un comportement plus raisonnable, notamment dans ses sorties nocturnes qui sont beaucoup plus rares et mesurées que par le passé. De quoi enfin éloigner les blessures et lui permettre de donner le meilleur sous le maillot du PSG cette saison ? C’est ce que tout le monde espère à Paris.