PSG : Neymar au Real, Ronaldo s'en mêle !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les médias espagnols affirment que Neymar pourrait rejoindre le Real Madrid au mercato. Si un transfert cet été semble improbable, la légende brésilienne Ronaldo fait régulièrement le forcing pour tenter de convaincre son compatriote de rejoindre la capitale espagnole. Dans les colonnes de Marca, l’ancien attaquant de la Seleçao en a remis une couche en affirmant que Neymar avait « le calibre » pour évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema chez le récent vainqueur de la Ligue des Champions.

« Tout le monde parle, c’est difficile de décerner le vrai du faux. Cependant, bien sûr que Neymar a le calibre pour jouer au Real Madrid » a expliqué Ronaldo, missionné par le Real Madrid pour convaincre le n°10 du Paris Saint-Germain selon certains médias. Reste que, comme l’expliquait Le Parisien il y a quelques jours, trois joueurs sont « intransférables » malgré la menace du fair-play financier au mercato, et Neymar fait bien évidemment partie de cette short-list avec Cavani et Mbappé. A n’en pas douter, le Real Madrid reviendra à la charge l’été prochain et cette fois, le PSG pourrait y réfléchir à deux doigts avant de refuser les avances du club espagnol.