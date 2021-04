PSG : Madrid a offert 300ME pour Neymar

Dans : PSG.

Alors qu'il est en passe de prolonger son contrat jusqu'en 2026 au sein du Paris Saint-Germain, Neymar a bien failli trahir le club de la capitale française...

En 2017, le PSG a réalisé le plus gros transfert de l'histoire du football en recrutant Neymar au Barça contre un chèque de 222 millions d'euros. Si ce deal est peut-être moins une réussite que celui de Kylian Mbappé, qui est devenu un top player sous le maillot du PSG alors que Neymar a plutôt régressé au gré des blessures, le Brésilien a permis à Paris d'entrer dans une autre dimension. Un transfert que Paris aurait pu réaliser en 2016, mais Neymar avait décidé de rester au Barça pour continuer à jouer avec Messi. C'est finalement après la remontada du Barça contre le PSG en Ligue des Champions que Neymar a voyagé de Barcelone à Paris. Essentiellement pour l'appât du gain, comme l'explique Wagner Ribeiro.

« Le Real était prêt à payer 300 M€ pour le recruter »

« C'est Pini Zahavi qui a géré ce transfert avec Antero Henrique. On avait pourtant bien préparé le terrain l'année d'avant. C'est moi qui avais présenté Neymar Senior à Nasser al-Khelaïfi. Mais encore une fois, je n'ai rien reçu, ni du PSG ni de Neymar. Cette année-là, je voulais qu'il signe au Real. Pourquoi Neymar a changé d'avis en un an ? Il ne pouvait plus refuser ! Le PSG lui a offert un salaire de 36 M€ net par an. C'est impossible de refuser une telle offre », a lancé l'ancien agent de Neymar sur L'Equipe. Deux ans après son arrivée à Paris, Neymar a bien failli retourner en Espagne. Mais pas au Barça... « En 2019, il a surtout failli aller au Real Madrid. Le Real était prêt à payer 300 M€ pour le recruter. Florentino Perez me l'a dit. Mais Nasser a refusé et il a répondu : "Même pour un milliard, il ne part pas !" », a révélé le Brésilien, qui sait que Neymar est désormais à son aise à Paris.

« Cette saison, ils vont gagner la Ligue des champions, et Neymar sera Ballon d'Or »

« Il habite dans une ville magnifique, il a beaucoup d'amis et il est très heureux à Paris. Aucun club au monde ne peut offrir ce que lui offre le PSG. Seul le PSG peut se payer Neymar. Le Real Madrid a des problèmes financiers. Le Barça ? C'est encore pire. En Italie ? Aucun club ne peut rivaliser. Manchester United ou Manchester City ? Je n'y crois pas. À Paris, il gagne super bien sa vie et il joue dans une très bonne équipe. Cette saison, ils vont gagner la Ligue des champions, et Neymar sera Ballon d'Or, vous verrez », a lancé Ribeiro, pour qui Neymar est le meilleur joueur du monde devant Cristiano Ronaldo ou Messi.