PSG : Neymar au Real, Pierre Ménès flaire le plan foireux

Ces dernières heures, les positions se sont rapprochées entre le FC Barcelone et Paris dans l’optique d’un transfert de Neymar.

Cependant, le Real Madrid n’a pas encore dit son dernier mot et selon la presse espagnole, un échange comprenant Keylor Navas, James Rodriguez ou encore Gareth Bale est envisagé par le club merengue. Pour Pierre Ménès, le Paris Saint-Germain ne doit pas accepter une telle offre. Car selon le consultant de Canal Plus, ce ne sont pas des joueurs très fiables que le PSG pourrait récupérer dans la transaction avec le Real Madrid…

« Je sais que pour beaucoup de Français, Neymar c'est un mec mal coiffé qui se blesse pour aller au carnaval. Mais on parle de Neymar quand même, pas du péquin du coin. Si tu récupères un gardien comme Navas qui a 32 ans et à qui il reste un an de contrat… Le deal c’est ça, c’est Bale, James et Isco ou Navas. Il y a quand même deux nanars et demi sur les 3… Des beaux nanars ? Oui, enfin en termes de blessures, Bale il n’est pas loin de Neymar ! » s’est exclamé Pierre Ménès, pour qui le PSG doit mettre un terme à ses négociations hasardeuses avec le Real Madrid. D’autant qu’en parallèle, un accord est proche d’être trouvé avec Barcelone, qui souhaite inclure Philippe Coutinho et une grosse somme d’argent selon RMC.