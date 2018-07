PSG : Neymar au Real ? Paris va-t-il tomber dans le panneau ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Actuellement en vacances au Brésil, Neymar doit certainement se couper du monde pour éviter les railleries et critiques dont il fait l’objet depuis la Coupe du monde.

Pas assez décisif pour porter son pays et trop simulateur dans son comportement, l’attaquant parisien coupe les ponts en attendant la reprise de l’entrainement, dans un peu moins d’un mois avec le PSG. En attendant, détournement d’attention ou réelle volonté de faire une énorme prise, le Real Madrid a rencontré l’entourage de l’ancien de Santos à Sao Paulo, afin de lui faire officiellement part de sa volonté de le recruter. Au menu, une garantie pour le Brésilien de toucher un salaire de 49 ME sous le maillot du club merengue, sans oublier bien évidemment le statut de superstar de la Maison Blanche maintenant que Cristiano Ronaldo est parti.

Et selon AS, cette réunion pas si secrète que cela devrait provoquer une réponse d’ampleur de la part du club de la capitale française. Le champion de France prévoirait dans les prochains jours d’entamer les discussions pour une revalorisation du contrat du Brésilien, qui prolongerait ainsi son bail d’une saison, histoire de faire fuir les candidats, et verrait surtout son salaire grimper à 50 ME. De quoi mettre un terme à l’argument financier d’un départ pour le Real Madrid, même si cela représenterait un nouvel effort de taille pour le PSG, un an seulement après avoir recruté Neymar.