PSG : Neymar au Real Madrid, une trahison impossible

Interrogé sur son ami Neymar, parti du FC Barcelone l'été dernier pour signer au Paris Saint-Germain, Luis Suarez avoue que l'attaquant brésilien n'ira jamais au Real Madrid.

Quatre mois après son arrivée historique au sein du club de la capitale française, Neymar s'est plutôt bien acclimaté à sa nouvelle vie. Auteur de quinze buts et de neuf passes décisives en 17 matchs sous le maillot francilien, l'attaquant de 25 ans prend du plaisir au PSG, malgré ses petites brouilles avec Cavani, à cause de l'histoire du penaltygate, et ses mésententes avec Unai Emery. Malgré tout, Neymar a déjà fait son retour dans la rubrique mercato, puisqu'une rumeur persistante l'envoie au Real Madrid depuis plusieurs semaines. Une thèse que Luis Suarez, son ancien compère de la MSN au Barça, balaye sans détour.

« Ney est une personne mature et il était pleinement conscient de la décision qu’il a prise. Ce fut certainement douloureux parce qu’il était heureux ici. Mais on doit tous accepter qu’il avait d’autres défis. C’est une décision compréhensible prise avec toute sa famille. Il n’y a aucun reproche, mais de l’admiration et de l’affection pour tout ce qu’il apporté au club et pour notre relation durant ces années communes. Sincèrement, je ne le vois pas en Merengue. Je sais comment est Neymar et l’admiration qu’il avait pour le Barça et ses coéquipiers. Je ne le vois pas aller jouer maintenant au Real Madrid », a balancé, sur Marca, Suarez, qui estime donc que Neymar n'est pas prêt de quitter Paris, où il est le numéro un, pour rejoindre Madrid, où il retomberait dans l'ombre derrière Cristiano Ronaldo. Au grand bonheur du Barça, qui vivrait cela comme un second affront, mais aussi du PSG et de la Ligue 1, ravis d'avoir un tel joyau en France.