PSG : Neymar au Real Madrid, une manoeuvre désespérée ?

Ce dimanche, le Brésil affronte la Croatie en match de préparation à la Coupe du monde en Russie. Et si Neymar n’est pas titulaire, le n°10 du Paris Saint-Germain devrait faire son retour à la compétition en deuxième mi-temps. Forcément, l’ancienne star du FC Barcelone sera très observée. Et en tribunes, il y aura du beau monde puisque le journal AS affirme qu’un émissaire… du Real Madrid sera présent. Il s’agirait « du même émissaire que celui qui a rencontré le joueur à Rio, il y a deux mois ». Sérieuse menace pour le PSG ?

Une chose est sûre, l’émissaire du Real Madrid a l’intention de s’entretenir avec Neymar à l’issue du match entre le Brésil et la Croatie. Ce dernier souhaiterait même « suivre son rétablissement » après sa blessure contractée face à l’OM en février dernier. Et comme si cela ne suffisait pas, le journal pro-Real en remet une couche en affirmant que Neymar souhaite toujours signer à Madrid lors du prochain mercato. Néanmoins, l’attaquant du PSG ne « forcera pas son départ » afin de ne pas perturber sa préparation à la Coupe du monde avec la Selecao…