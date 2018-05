PSG : Neymar au Real Madrid, un coup de tonnerre en faveur du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid en vue du prochain mercato estival, Neymar ne trahira pas déjà le Paris Saint-Germain.

Un an seulement après son arrivée au sein du club de la capitale française en provenance du Barça, dans le cadre d'un transfert record de 222 ME, Neymar serait potentiellement en partance pour le Real Madrid. Mais ceci n'est qu'une rumeur et le restera lors du prochain mercato d'été. S'il est retourné au Brésil en fin de semaine, après sa récente reprise de l'entraînement suite à une opération au pied, pour préparer le Coupe du Monde 2018, l'attaquant de 26 ans reviendra bien en Ligue 1 la saison prochaine.

En effet, selon la Cadena COPE, José Ángel Sánchez, le directeur général du club madrilène, a lancé un message positif à la direction du PSG, par l'intermédiaire de Pini Zahavi, l'agent qui a finalisé l'arrivée de Neymar à Paris, en annonçant que le Real ne tentera pas sa chance pour recruter Neymar en 2018. Autant dire que la star brésilienne jouera bel et bien une nouvelle saison avec le maillot du PSG, sous la houlette de Thomas Tuchel avec comme objectif de remporter la Ligue des Champions. Une très bonne nouvelle pour le football français.