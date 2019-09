PSG : Neymar au Real Madrid, tout était faux

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Prêt à tout pour rejoindre le FC Barcelone au mercato, Neymar a également été associé au Real Madrid cet été. En effet, le club merengue s’est renseigné via son président Florentino Pérez. Mais comme indiqué à l’époque par des médias espagnols, c’est Zinedine Zidane en personne qui a mis son véto à la venue de Neymar, selon les informations obtenues en ce milieu de semaine par nos confrères du journal L’Equipe. Le média nous apprend par ailleurs que le coach tricolore n’était pas chaud pour vendre Keylor Navas, un gardien qu’il tient en haute estime.

Finalement, l’ancien n°10 de l’Equipe de France a cédé quand il a appris qu'Alphonse Areola, qu’il apprécie également, allait faire le chemin inverse. Enfin, le cas Kylian Mbappé fait lui l’unanimité à Paris. Pour le quotidien national, Florentino Pérez et Zinedine Zidane sont bien sur la même longueur d’onde concernant l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Et une offensive de grande ampleur est prévue l’été prochain afin de tenter de recruter Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon certains médias étrangers, une offre de plus de 200 ME est dans les tuyaux. Une information à prendre avec des pincettes, mais il est évident que le Real fera du Français sa priorité n°1 en 2020.