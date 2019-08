PSG : Neymar au Real Madrid, le Qatar attend une offre XXL !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ce qui ressemblait un peu à une menace fantôme pour le FC Barcelone, à savoir le possible retour de Neymar en Liga mais au Real Madrid, est devenu une possibilité très concrète. Comme le raconte ce vendredi Marca, lorsque Florentino Perez et Zinedine Zidane ont compris que faire venir Paul Pogba de Manchester United était impossible, sauf à voir les Mancuniens céder le Champion du monde sans prendre un renfort en contrepartie, alors le dossier Neymar Jr est remonté en haut de pile. Le quotidien sportif espagnol pense que contrairement à ce qui se dit, Zinedine Zidane ne s'oppose pas à la signature de la star brésilienne du Paris Saint-Germain et que donc l'opération est lancée.

Du côté du Qatar, où l'on se frotte les mains de cet intérêt énorme supposé du Real Madrid, l'Emir ayant quelques griefs contre le Barça, on attend désormais que les Merengue passent à l'action. A priori, le Real est disposé à mettre d'ores et déjà un gros paquet d'argent dans un possible accord, mais pas plus que la moitié des 222ME payés par le PSG pour faire venir Neymar Jr en 2017. Et pour sceller l'accord, un ou plusieurs joueurs seront ajoutés dans le deal proposé à Doha. Ce vendredi, on évoque les noms de Keylor Navas et Gareth Bale, mais plus celui de Luka Modric, qui n'a nullement l'intention de partir du Real Madrid au mercato. Le feuilleton continue.