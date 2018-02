PSG : Neymar au Real Madrid ? Le Premier Ministre espagnol dit non !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La situation politique a beau être délicate en Espagne, et plus précisément en Catalogne, le Premier Ministre a du temps à accorder au football, lui qui est un supporter assumé du Real Madrid. Avant le match entre les Merengue et le Paris Saint-Germain, Mariano Rajoy a été interrogé par AS sur cette double confrontation, mais également sur le possible intérêt du Real Madrid pour Neymar, désormais joueur du PSG mais qui a tout de même l'étiquette d'ancien du Barça.

« Quelqu'un de rationnel pensera que le PSG va nous secouer, mais dans ces matches tout peut arrive. N'oublions pas que c'est le Real et que la Ligue des champions est sa compétition, d'autant plus qu'il est décroché en Liga et éliminé en Coupe du Roi. Ils ont les mêmes joueurs que l'an dernier et on parle du champion en titre et de l'équipe qui a gagné trois des quatre dernières Ligues des champions. Je pense qu'on peut les mettre dehors, explique le Premier Ministre Espagnol, qui ne tergiverse pas lorsque la possible signature de Neymar au Real Madrid est évoquée. Je n'aimerais pas le voir porter le maillot du Real. » Cela a le mérite d’être un avis clair et net concernant la star brésilienne du Paris Saint-Germain.