PSG : Neymar au Real Madrid grâce à Modric, c'est non !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Mercredi, la presse espagnole lâchait une information inattendue sur le mercato du Paris Saint-Germain.

En effet, le Real Madrid serait prêt à inclure Luka Modric dans une transaction d’envergure comprenant également 120 ME pour recruter Neymar en provenance du Paris Saint-Germain. Sur le papier, le deal avait de quoi faire réfléchir mais selon l’entourage de l’international croate, tout cela n’est que rumeurs et foutaises.

En effet, AS indique que la rumeur Luka Modric au PSG a formellement été démentie par l’entourage du Ballon d’Or 2019, lequel souhaite rester au Real Madrid en dépit d’une condition physique qui interpelle de plus en plus. Il ne faudra donc, sauf rebondissement de situation, pas compter sur une signature événement de Luka Modric à Paris durant le mercato.