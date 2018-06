PSG : Neymar au Real, les trois conditions réunies !

Dans : PSG, Mercato.

Vu d’Espagne, le départ de Neymar du Paris Saint-Germain ne fait aucun doute, même si l’opération sera peut-être difficile à réaliser dès cet été.

Cela pourrait n’être que partie remise pour un Real Madrid qui n’attend visiblement que cela, et ne semble pas trop faire d’efforts pour conserver Cristiano Ronaldo. Vu de France, l’opération n’est pas non plus vue comme totalement impensable. Ainsi, ce mardi, France Football annonce qu’il y a tout de même plusieurs témoins lumineux qui sont passés au vert dernièrement, et que cela pourrait bien déboucher vers un cataclysme.

« Le génie n’est pas pleinement épanoui à Paris, son clan est ouvert à toute proposition extérieure, et le Real Madrid possède les 250, 300, voire 350 ME nécessaires pour assumer son transfert », assure ainsi l’hebdomadaire spécialisé, pour qui seul le véto du PSG empêche ce dossier d’avancer de manière très concrète. Si le club merengue possède bien les finances pour réaliser ce genre d’opérations après avoir beaucoup gagné dernièrement, le Brésilien n’a toutefois jamais laissé entendre qu’il comptait changer d’air, malgré un entourage qui semble de plus en plus pousser vers un retour en Liga.