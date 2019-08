PSG : Neymar au Real, le Barça cauchemarde déjà

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Les jours passent et la probabilité de voir Neymar au FC Barcelone semble de plus en plus faible. En effet, c’est désormais vers le Real Madrid que l’international brésilien du Paris Saint-Germain semble se diriger. Et bien évidemment, dans les rangs catalans, on redoute de voir un tel scénario se concrétiser. Après la brillante victoire contre Naples, le jeune Barcelonais Carles Alena s’est exprimé au sujet de l’avenir de Neymar. Et pour le milieu offensif espagnol, il serait douloureux de voir Neymar enfiler la tunique madrilène.

« Cela ferait mal si Neymar se tournait vers notre rival éternel, surtout après avoir joué pour Barcelone. Nous espérons qu’il reviendra. C’est un joueur spectaculaire, l’un des meilleurs du monde. S’il revenait, ce serait une signature incroyable, un moyen incroyable de clôturer le mercato. Il nous rendrait tous meilleurs » a-t-il expliqué, priant pour que le FC Barcelone parvienne à conclure l’arrivée de Neymar avant le Real Madrid. Malheureusement pour lui et pour ses partenaires catalans, ce n’est absolument pas la tendance des dernières heures…