PSG : Neymar au PSG et en L1, c'est la honte !

Même si le Paris Saint-Germain a fait jouer et fait toujours jouer de nombreux internationaux brésiliens, il semble que le club de la capitale n'a pas encore la réputation qu'il mérite chez certains anciens footballeurs du Brésil. Et si ce n'est pas le PSG qui est sous-évalué, c'est notre Ligue 1 qui visiblement est considérée comme un championnat de seconde zone en Europe. C'est du moins ce que l'on peut croire lorsque l'on entend les propos de Zé Roberto sur le choix de Neymar de venir au Paris SG.

L'ancien milieu de terrain international brésilien, à la retraite depuis un an et un dernier titre avec le club de Palmeiras, a confié à Goal qu'il se désolait de voir Neymar s'être fourvoyé en France lors du mercato 2017. « Neymar a quitté Barcelone afin de ne plus être dans l’ombre de Messi. Mais pour devenir le meilleur joueur du monde, il a besoin de jouer dans un club avec plus de visibilité que le PSG, comme le Real Madrid ou le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain est un grand club mais la Ligue 1 n’est pas aussi réputée que les championnats anglais, allemand ou espagnol », explique Zé Roberto, qui a joué en Allemagne au Bayern Munich et en Espagne au Real Madrid, ceci expliquant peut-être cela.