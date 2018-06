PSG : Neymar au PSG ? Allo docteur, cet homme est drogué

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Il y a encore un an, la perspective de voir Neymar rejoindre le Paris Saint-Germain relevait du fantasme, les premiers échos sérieux sur la possible venue au PSG de la star brésilienne datant du début du mois de juillet. Alors quand on demande à Zoumana Camara s'il y a dix ans, lorsqu'il était encore joueur et s'apprêtait à quitter l'ASSE pour Paris, comment il aurait réagi si on lui avait dit que les meilleurs joueurs de la planète allaient être des cibles du Paris SG, celui qui est désormais membre du staff parisien avoue qu'il aurait crié au fou.

« Si un mec m’avait dit en 2008 que Neymar serait ici dix ans plus tard, j’aurais appelé un médecin : « Excusez-moi, je crois que cette personne a pris des substances, veuillez faire une prise de sang, il ne va pas bien… » Il était vraiment difficile d’imaginer en France un joueur de la dimension de Neymar ou de Zlatan avant lui. Oui, c’était totalement inimaginable », admet Zoumana Camara, dans les colonnes du magazine officiel du Paris Saint-Germain. Il est vrai qu'en 2008 le PSG avait sauvé sa place en Ligue 1 grâce à une victoire arrachée lors de la 38e journée à Sochaux. Autre temps, autre moeurs...