PSG : Neymar au clash pour aller au Barça, il n'osera pas

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Pour le moment blessé et privé de Copa America, Neymar ne retrouvera pas les terrains d’ici plusieurs semaines.

Autant dire que s’il veut se murer dans le silence, le Brésilien en a parfaitement la possibilité, sachant que son retour à l’entrainement n’est pas prévu de sitôt. Si Nasser Al-Khelaïfi a bien fait comprendre que le numéro 10 du PSG devait changer son attitude la saison prochaine, le FC Barcelone attend lui un signe de la part de Neymar pour lancer les hostilités. L’ancien de Santos prendra-t-il la parole pour clamer son désir de changer d’air et de revenir à son ancien amour ? Vikash Dhorasoo, qui s’y connaît en relations difficiles avec le club de la capitale, ne voit pas le Brésilien partir au combat pour un transfert.

« Un clash Neymar-PSG ? Vu les sommes évoquées, je ne sais pas si ça vaut le coup, si cela aurait une utilité. Je ne sais pas si ce serait décent de montrer cette image en affirmant qu’il voulait partir à Barcelone. Ce n’est pas une question d’argent, mais quand tu passes du Barça au PSG, tu sais que tu régresses et qu’il faut construire une nouvelle histoire. Elle est peut-être en route, mais en ce qui me concerne, l’histoire d’amour avec Neymar n’est pas abîmée. Ce serait trop dommage qu’il parte… Quand il est venu à Paris, c’était pour le projet sportif, pour devenir Ballon d’Or. Qu’il aime Paris ou pas finalement, ce n’est pas très important. Ce qu’il faut, c’est qu’il soit dans une équipe capable de gagner la Ligue des champions », a clamé l’ancien milieu de terrain du PSG sur La Chaine L’Equipe. C’est bien connu, une belle saison et un beau parcours en Ligue des Champions, et tout sera pardonné à Neymar, qui bénéficie, pour l’heure, toujours du soutien des supporters parisiens.