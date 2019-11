PSG : Neymar au Barça pour garder Mbappé, le plan du Qatar ?

Dans : PSG.

Histoire de pouvoir financer la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo pourraient accepter de laisser filer Neymar au FC Barcelone. C'est la dernière rumeur qui circule en Espagne.

Maintenant que le dossier Neymar est relancé, suite aux propos d’Eric Abidal, du côté de Barcelone on veut se rassurer concernant une possible fin heureuse dans le transfert de la star brésilienne du Paris Sain-Germain lors de l’été 2020. Car l’échec des négociations avec le PSG en août dernier a laissé un goût très amer du côté du Barça, et on veut cette fois se mettre l’ensemble des atouts dans la poche avant de déclencher l’opération Neymar. Mais du côté du quotidien Sport, qui est souvent très optimiste avec le FC Barcelone, cette fois les dirigeants barcelonais auront l’avantage de savoir que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo sont obsédés par la prolongation de Kylian Mbappé.

Afin de conserver sa star française, le Qatar est prêt à financer l’opération financière, à savoir donner un salaire colossal au champion du monde, dont on pense du côté du PSG que son potentiel sportif et marketing est désormais supérieur à celui de Neymar. Alors, afin de ne pas voir ses comptes basculer dans le rouge très vif, l’Emir va probablement accepter plus facilement de laisser partir la star brésilienne dont l’image s’est dégradée et dont les blessures récurrentes comment à inquiéter. Autrement dit, le Paris Saint-Germain fera banco sur Kylian Mbappé et dira oui au FC Barcelone pour un transfert de Neymar en 2020. Pourquoi pas.