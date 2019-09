PSG : Neymar au Barça en janvier ? Le Qatar fait déjà passer le message

Dans : PSG, Mercato.

Empêtré dans le dossier de l'éventuel transfert de Neymar, le Paris Saint-Germain a préféré se passer de son meneur de jeu pendant tout le mois d’août, en dépit de la reprise du championnat.

Un choix qui s’est avéré judicieux, puisque cela a évité que la polémique au sujet de l’avenir du joueur ne vienne encore plus polluer le début de saison parisien. Mais à l’heure où le père de Neymar a encore une fois tenté de relancer le débat en expliquant que le PSG et le FC Barcelone étaient toujours en négociations, les choses sont toutefois limpides. Le club catalan entend se concentrer sur sa saison et réfléchira en janvier ou février à la structure de son équipe pour la saison suivante. Sauf gros besoin, une nouvelle attaque est donc peu probable. D’autant que la position de l’Emir du Qatar n’a pas bougé d’un iota, et ne va pas évoluer au mercato d’hiver, comme le club parisien l’a fait comprendre.

« Impossible qu'il s'en aille cet hiver », a fait savoir le PSG au quotidien L’Equipe, histoire de couper court aux éventuelles rumeurs, même si elles ont été lancées directement par le père du joueur brésilien. En tout cas, à Paris, personne n’a envie de revivre un mois de janvier paralysé par un dossier qui focalise toute l’attention médiatique, et oblige Tuchel et son groupe à toujours répondre aux questions à son sujet.