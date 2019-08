PSG : Neymar au Barça ? C'est Malaise TV en Catalogne...

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Alors que le feuilleton Neymar continue à faire couler beaucoup d’encre du côté du Paris Saint-Germain, ce dossier est pris avec philosophie à Barcelone.

Depuis plusieurs mois, la presse espagnole en fait ses choux gras. Chaque jour, les médias ibériques y vont de leurs nouvelles rumeurs. Mais si ce potentiel retour du Ney au Barça fait causer toute l’Europe du foot, Ernesto Valverde, lui, refuse de se faire du mal avec l’international brésilien. Présent en conférence de presse avant le match d’ouverture de la Liga entre le FCB et l’Athletic Bilbao de vendredi, l’entraîneur des Blaugrana a tout simplement refusé de se mouiller.

« Si je souhaite que Neymar revienne ? J’exclus ce genre de questions, je suis totalement centré sur l’équipe et les joueurs que j’ai dans mon équipe. Nous maintenons une ligne de conduite vis-à-vis des joueurs des autres équipes, nous n’en parlons pas. Neymar est un joueur du PSG et nous verrons ce qui se passe. Je suis très heureux avec le groupe que j’ai. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Un souci que l’effectif puisse encore évoluer ? C’est gênant oui. La logique voudrait qu’on débute le championnat avec un mercato fermé. Je ne pense pas que ce soit bien de commencer la compétition et d’avoir 15 jours d’incertitude. Un problème si Neymar arrive au Barça ? Je suis content de ce que j’ai, je ne sais pas ce qui peut se passer ensuite », a lancé Valverde, qui estime donc que l’arrivée de l’attaquant de 27 ans n’est plus essentielle pour cet été. De quoi renforcer l’idée selon laquelle Neymar serait peu à peu en train de se rapprocher du Real Madrid...