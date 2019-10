PSG : Neymar, attention danger avoue un arbitre de Ligue 1

Dans : PSG, Ligue 1.

Réputé pour ses dribbles et ses provocations, Neymar n’est pas épargné sur les terrains de Ligue 1.

Lorsque certains gestes techniques ressemblent davantage à du chambrage, l’attaquant du Paris Saint-Germain devient rapidement la cible de ses adversaires. De quoi compliquer la tâche des arbitres qui doivent évidemment protéger les artistes, sans pour autant tomber dans le piège du Brésilien. On parle d’un véritable casse-tête pour les collègues de Jérôme Brisard, qui refusent d’accorder le moindre passe-droit au joueur le plus cher de l’histoire.

« C'est tout l'enjeu du football et de l'arbitrage d'arbitrer Neymar comme un autre joueur d'un autre club, a reconnu l’arbitre de Ligue 1 dans un entretien accordé à L’Equipe. Tout joueur est géré de la même manière. Les fautes sont les mêmes pour tous et les sanctions également. C'est important de se tenir à cela. On a un devoir de protection du jeu et de tous les joueurs et notamment, des joueurs créatifs. » Une mission complexe, qui plus est sous la pression de l’entraîneur Thomas Tuchel ou d’un certain Marco Verratti…