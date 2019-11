PSG : Neymar arnaque Al-Khelaifi avec une fausse prolongation

Dans : PSG.

Le dossier Neymar ressort subitement des placards suite aux propos d'Eric Abidal sur l'intérêt du Barça. Et ce lundi, il se dit que la star brésilienne négocie une prolongation avec le PSG...pour rouler Al-Khelaifi dans la farine. Explication.

C’était probablement le but de la manœuvre, et c’est une réussite. En affirmant dimanche que Neymar était toujours une option plus que sérieuse pour le FC Barcelone lors du prochain mercato, Eric Abidal remet un coup de pression sur le joueur brésilien et le Paris Saint-Germain. Et cela même si le directeur sportif du Barça avait échoué dans les négociations avec le PSG pour faire revenir Neymar, le déplacement à Paris d’Abidal et d’une délégation barcelonaise n’ayant rien changé dans les derniers jours du marché estival des transferts. Mais ce lundi, les médias catalans ont remis en route la machine à rumeurs sur le possible transfert de Neymar Jr à Barcelone en 2020.

Et Sport voit le joueur brésilien se lancer dans une formidable bataille d’intox avec Leonardo et Nasser Al-Khelaifi pour parvenir à ses fins, à savoir partir du Paris Saint-Germain. Le média affirme en effet que le clan Neymar fait miroiter aux dirigeants du PSG la possibilité d’une prolongation jusqu’en 2025, tout cela pour mieux endormir ces derniers et remettre ensuite un coup de pression afin de filer lors du mercato estival 2020. Car Sport en est persuadé, l’attaquant brésilien est toujours aussi déterminé à rejoindre le FC Barcelone malgré le douloureux échec du dernier marché des transferts. Il n'est pas évident que le Qatar soit tombé de la dernière pluie et tombe dans un panneau aussi gros.