PSG : Neymar acheté au Paris SG grâce à un crédit bancaire ?

Pour l'instant, le mercato du FC Barcelone est largement déficitaire puisqu'à cet instant du marché estival des transferts le club catalan a dépensé 225ME avec l'acquisition de quatre joueurs : De Jong (75ME), Neto (26ME), Griezmann (120ME) et Cucurella (4ME). Et au niveau, les recettes sont bien moindre, puisque les seules ventes à être créditées sur le budget 2019-2020 sont celle de Palencia à l'AS Saint-Etienne pour 2ME et de Cilessen à Valence pour 35 ME. Autrement dit, pour s'offrir Neymar, les dirigeants du Barça vont devoir faire preuve d'imagination ou vendre un paquet de joueurs de valeur. Le Paris Saint-Germain semblant être opposé à un échange pur et dur, Barcelone doit étudier plusieurs options pour financer ce qui sera une opération forcément onéreuse.

Et pour Marca, parmi les pistes étudiées, il y a celle d'un nouveau crédit. En effet, pour payer la clause libératoire d'Antoine Griezmann, le FC Barcelone a emprunté une partie des 120ME versés à l'Atlético Madrid. Le quotidien sportif espagnol affirme que le Barça a donc cette solution en tête. « La possibilité de demander un nouveau prêt pour financer l'opération, comme ce fut le cas pour Griezmann, ne peut être exclue », annonce Luis Rojo, qui ne voit pas des joueurs barcelonais accepter d'être une simple monnaie d'échange avec Neymar dans le cadre d'une transaction avec le PSG. Autrement dit la star brésilienne est loin d'avoir quitté le Paris SG, très loin même.